Немецкие клубы поддержали Украину в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения

Болельщики дортмундской "Боруссии" / © Associated Press

Немецкие футбольные клубы поддержали Украину в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Дортмундская "Боруссия", "Гамбург" и "Вердер" опубликовали посты на своих страницах в соцсетях, выразив солидарность с украинским народом, который противостоит российским оккупантам.

"Боруссия" Дортмунд

"В этот день четыре года назад началась захватническая война России против Украины.

Наши мысли и дальше с украинским гражданским населением, которое уже больше 1460 дней испытывает страдания и разрушения", — говорится в сообщении.

"Гамбург"

В четвертую годовщину военной агрессии России против Украины "Гамбург" чтит память ее жертв. Разрушение инфраструктуры в результате российских атак особенно больно бьет по людям зимой.

В Киеве, связанном с Гамбургом партнерством между городами, больше миллиона человек остались без электроэнергии при температуре около минус 15 градусов. Наши мысли со всеми, кто страдает от войны, и с их правом на мир, безопасность и самоопределенное будущее", — говорится в сообщении.

"Вердер"

"Сегодня отмечается еще одна годовщина начала агрессивной войны России против Украины — войны, которая является грубым нарушением международного права. С 24 февраля 2022 года в центре этой войны — разрушения, страдания и неизмеримые потери для миллионов людей.

Семьи были разделены, города разрушены, а множество людей до сих пор живет в страхе и неопределенности. Особенно тяжело страдает мирное население, постоянно оказывающееся в зоне боевых действий.

Мы, "Вердер" Бремен, в этот день выражаем свою солидарность с народом Украины. Наши мысли — со всеми пострадавшими: с оставшимися на родной земле и с теми, кто был вынужден искать убежище и нашел новый дом в Бремене", — говорится в сообщении.

