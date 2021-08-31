"Немножко стеснялся": Ярмоленко перешел на украинский и объяснил, почему не делал этого раньше

"Немножко стеснялся": Ярмоленко перешел на украинский и объяснил, почему не делал этого раньше

Ярмоленко пообещал, если всем нравится, общаться на украинском и в дальнейшем.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко накануне матча с Казахстаном отвечал на вопросы журналистов на украинском языке и объяснил, почему не делал этого раньше.

Видео пресс конференции опубликовала пресс-служба УАФ.

Ярмоленко признался, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском.

"Общаюсь на украинском с родителями, но он у нас не чист. Думал, что если употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной. Но как-то я дал несколько интервью и люди сказали, что вроде нормально, всем понравилось. Сегодня решил снова попробовать", — отметил футболист.

Он пообещал, если всем нравится, общаться на украинском и в дальнейшем.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, после рассказа Андрея заверил, что также владеет государственным языком и перешел на украинский.

"Я тоже тогда буду общаться на украинском", — отметил Петраков.

Тренер спросил, не будут ли журналисты смеяться с его речевых ошибок. Те в ответ заверили, что не будут.

"Немножко стыдно": Ярмоленко перешел на украинский и объяснил, почему не делал этого раньше

Напомним, что в среду, 1 сентября, сборная Украины проведет свой четвертый поединок в квалификации на Чемпионат мира-2022. В дебютном матче под руководством Александра Петракова "сине-желтые" сыграют против Казахстана.

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