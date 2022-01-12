"Немножко страшное слово": Свитолина ответила, планирует ли идти в политику после завершения теннисной карьеры

27-летняя спортсменка призналась, что политика для нее - темный лес.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала, что не намерена заниматься политикой после завершения теннисной карьеры.

Уроженка Одессы заявила, что разбирается в политике очень поверхностно и, в отличие от тенниса, не является компетентной в этой сфере. По словам спортсменки, она мало времени проводит в Украине, потому не понимает, что происходит в стране.

"Нет, не пойду (в политику - прим.). Во-первых, я не живу сейчас в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей, но в Одессе была другая ситуация, они тоже не знали, что реально происходит.

Я интересуюсь, но очень поверхностно. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс дела, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не выражаю, потому что считаю, что когда ты что-то говоришь, ты должен знать что-нибудь изнутри. А я не знаю, что там происходит. И политика - это для меня немного страшное слово. Темный лес. И потому ничего не могу сказать об этом.

В теннисе я уже 23 года, и здесь я могу вам поведать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня уже есть какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно этой мудрости, чтобы выражать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые это будут слышать", - сказала Свитолина.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 одиночных турниров самой престижной серии WTA, в том числе Итоговый турнир WTA в 2018 году. Сейчас украинка занимает 16-е место в мировой классификации.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису - "бронзу".

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