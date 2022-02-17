"Ненавижу этот спорт": российская фигуристка устроила истерику после завоевания "серебра" на ОИ-2022 (видео)

Александра Трусова ныла, что не выиграла "золото", пока рядом утешали оставшуюся без медали Камилу Валиева.

Драматически завершилось личное первенство по фигурному катанию среди женщин на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Российская фигуристка Александра Трусова после завоевания серебряной медали устроила громкую истерику. 17-летняя спортсменка из ОКР разрыдалась из-за того, что не получила золотую награду.

В то же время совсем рядом тренер команды страны-агрессора успокаивала Камилу Валиеву. 15-летняя российская фигуристка, у которой обнаружили допинг, заняла четвертое место и не попала на пьедестал почета.

"Золото" в женском турнире по фигурному катанию выиграла еще одна представительница ОКР Анна Щербакова, а "бронза" достала японке Каори Сакамото.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в "фигурке", никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. Все имеют золотую медаль, все! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" - кричала Трусова тренеру Сергею Дудакову в прямом эфире.

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