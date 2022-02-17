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"Ненавижу этот спорт": российская фигуристка устроила истерику после завоевания "серебра" на ОИ-2022 (видео)

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"Ненавижу этот спорт": российская фигуристка устроила истерику после завоевания "серебра" на ОИ-2022 (видео)

Associated Press

Александра Трусова ныла, что не выиграла "золото", пока рядом утешали оставшуюся без медали Камилу Валиева.

Драматически завершилось личное первенство по фигурному катанию среди женщин на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Российская фигуристка Александра Трусова после завоевания серебряной медали устроила громкую истерику. 17-летняя спортсменка из ОКР разрыдалась из-за того, что не получила золотую награду.

В то же время совсем рядом тренер команды страны-агрессора успокаивала Камилу Валиеву. 15-летняя российская фигуристка, у которой обнаружили допинг, заняла четвертое место и не попала на пьедестал почета.

"Золото" в женском турнире по фигурному катанию выиграла еще одна представительница ОКР Анна Щербакова, а "бронза" достала японке Каори Сакамото.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в "фигурке", никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. Все имеют золотую медаль, все! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" - кричала Трусова тренеру Сергею Дудакову в прямом эфире.

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