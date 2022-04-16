"Ненавижу их за все, что они сделали с Украиной": Зинченко - об ужасных зверствах российской армии

"Ненавижу их за все, что они сделали с Украиной": Зинченко - об ужасных зверствах российской армии

Футболист в шоке, что большинство россиян поддерживают развязанную Путиным войну против Украины.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о жутких преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

25-летний футболист подчеркнул, что ненавидит не только военнослужащих страны-агрессора, но и гражданских россиян, которые отрицают бесчинства своей армии и утверждают, что все это украинская пропаганда.

"Это ужас. То, какие вещи они делали, - шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним.

Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и с Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других, что это все - пропаганда. Это стыд. Как они могут это говорить? Люди присылали мне настоящие фото, подлинные факты. Тела погибших лежали на земле в течение двух недель. Они должны за это ответить.

Есть люди 50-60 лет, которые смотрят только телевидение, которое лжет им годами. Я видел, как российские граждане спрашивают, поддерживают ли они действия их президента. Они отвечают: "Да, конечно, мы на его стороне". И когда их спрашивают, как они будут преодолевать санкции, те отвечают, что перетерпят. Как таких людей можно убедить? И как такая страна может функционировать? Я видел цифры, что больше 70% россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно, я просто не понимаю.

Но в этом разница между Украиной и Россией. Поскольку я играл за границей, то слышал, что многие думают, что мы по сути одинаковые с ними. Но это далеко не так, и теперь вы можете увидеть разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно думать, и так будет дальше, когда мы отстроим нашу страну", - сказал Зинченко в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с мэром Милана для помощи украинским беженцам.

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