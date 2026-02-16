Необходима операция: Зинченко выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Александр Зинченко / english.ajax.nl

Украинский футболист «Аякса» Александр Зинченко выбыл до конца текущего сезона из-за серьезной травмы колена.

Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба.

Отмечается, что 29-летнему футболисту понадобится операция, которую сделают в ближайшее время.

После хирургического вмешательства Александра ждет длительный период реабилитации, а это значит, что он больше не будет играть в этом сезоне.

Таким образом, Зинченко не поможет сборной Украины в матчах плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. Уже 26 марта команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против Швеции, а в случае успеха 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с победителем пары Польша — Албания.

Напомним, Зинченко получил травму во время матча 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Фортуны», впервые выйдя в стартовом составе «Аякса». Украинца заменили уже на 6-й минуте из-за повреждения колена.

Александр стал полноценным игроком «Аякса» в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. За трансфер Александра амстердамский клуб заплатил лондонскому «Арсеналу» 1,5 миллиона евро.

8 февраля Зинченко дебютировал за «Аякс», выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.

Сейчас «Аякс» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Первую часть нынешнего сезона Зинченко провел в аренде за английский «Ноттингем», сыграв 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Отметим, что Александр уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с «Манчестер Сити», провел 17 матчей и отдал 4 ассиста.