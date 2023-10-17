Неожиданная потеря лидера: сборная Украины объявила заявку на матч отбора Евро-2024 против Мальты

Тарас Степаненко по неизвестным причинам остался вне заявки на важный поединок.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил список игроков, которые могут принять участие в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 против команды Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из футболистов, которые сейчас находятся в лагере "сине-желтых", в заявку на поединок не попал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Причина отсутствия в заявке одного из лидеров украинской сборной не указана.

Заявка сборной Украины на матч против Мальты:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Матч Мальта – Украина состоится во вторник, 17 октября, в Та-Кале на Национальном стадионе. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина доступна на нашем сайте.

В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии (17 октября, 21:45).

Мальта – Украина: турнирное положение перед матчем

По итогам семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Также у англичан и итальянцев есть один матч в запасе.

Таблица группы С после семи туров

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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