Неожиданная причина: Суркис рассказал, почему один из лидеров "Динамо" не сыграл против "Шахтера"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко пропустил матч 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Шахтером".

В комментарии ПРОФУТБОЛ Digital он рассказал, что 26-летний игрок прямо в день поединка порезал плечо стеклянной дверью.

"У нас произошла трагедия Шапаренко. За четыре-пять часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь – и стекло упало на него. Поэтому он сегодня не играл.

Мы были бы более креативны в середине поля, но мне понравились те ребята, которые вышли. Был настрой, они играли так, как они должны играть. Только вчера в два часа мы приехали на базу, и все это время ребята восстанавливались. Трудно, но все в таких условиях", – сказал Суркис.

В этом сезоне Шапаренко провел 16 матчей за киевлян во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Напомним, "Динамо" в большинстве вырвало ничью против "Шахтера" (1:1). От поражения столичный клуб спас гол Александра Караваева на 87-й минуте противостояния.

"Динамо" после ничьей в Классическом с 26 очками вернулось на первое место в УПЛ. Киевляне обошли "Александрию", которую теперь опережают по дополнительным показателям. "Шахтер" (20 баллов) остался на четвертой позиции.

Следующий матч "бело-синие" проведут в среду, 30 октября, в Полтаве с "Ворсклой" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Затем подопечные Александра Шовковского в воскресенье, 3 ноября, примут "Ингулец" в УПЛ.

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