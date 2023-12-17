Неожиданно похвалил Усика: отец Фьюри "разнес" подготовку сына в ожидании боя за "абсолюта"

Джон Фьюри допускает, что "Цыганский король" может проиграть украинцу, если ничего не изменит в своих тренировках.

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу предстоящего боя своего сына против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший обеспокоен качеством тренировочного лагеря своего сына. Он не исключает, что "Цыганский король" может проиграть Усику, если ничего не изменит в своей подготовке.

Также отец британского боксера довольно неожиданно отметил профессионализм украинца и его команды.

"Я никогда не говорил, что мой сын на спаде, потому что это не так. Это люди вокруг него, которые мало что делают. Его подготовка находится в упадке, а его лагерь в еще большем упадке. Это не лагерь, это цирк.

Я был в шоке от того, что увидел. Я видел его в зале в Саудовской Аравии, видел, как он спарринговал три или четыре раунда с парой ребят. Тогда я знал, что это будет трудный вечер против Нганну. Я подумал: "Что ты делал?" Я был встревожен, да и сейчас тоже.

Если ты не вернешь глаза тигра, не вернешься к старым привычкам и не вернешь голод, пот, кровь, дерьмо и слезы. Потому что Усик делает это – пот, кровь, дерьмо и слезы. Вокруг него дисциплинированные, профессиональные и замечательные люди. Я не думаю, что у Тайсона это есть. На самом деле нет.

Может ли Тайсон потерпеть от Усика первое поражение в профессиональной карьере? Абсолютно. Если он не внесет никаких корректировок, это вполне может произойти", – сказал Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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