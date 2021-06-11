Неожиданно уверенно: Луческу удивил прогнозом на выступление сборной Украины на Евро-2020

Первый матч "сине-желтые" проведут уже 13 июня с Нидерландами.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился прогнозом на выступление сборной Украины на Чемпионате Европы-2020.

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"Украина сейчас конкурентоспособная сборная. В ней много игроков, которые играют за топ-клубы Западной Европы. Собственно, вся атака. В защите есть игроки из УПЛ.

Это сбалансированная команда с хорошим потенциалом. Она, безусловно, выйдет из группы", - цитирует Луческу GSP.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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