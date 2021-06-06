Неожиданное назначение: Ребров трудоустроился в новом клубе

47-летний специалист покидает Европу.
Украинский тренер Сергей Ребров, который всего пару дней назад покинул венгерский "Ференцварош", возглавил "Аль-Айн" из ОАЭ.
Детали контракта 47-летнего специалиста с клубом не разглашаются. О назначении украинца "Аль-Айн" сообщил в Twitter.
- Ребров возглавлял "Ференцварош" с лета 2018 года. Под руководством тренера команда выиграла три Чемпионата страны и впервые за долгие годы пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Ранее украинец также возглавлял киевское "Динамо", с которым за три года выиграл пять трофеев.
- В минувшем сезоне "Аль-Айн" занял шестое место в Чемпионате ОАЭ. Команда не пробилась в азиатские клубные турниры.
Как сообщал ранее ТСН, Ребров прокомментировал слухи о своем возможном переезде в ОАЭ.