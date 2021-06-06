Неожиданное назначение: Ребров трудоустроился в новом клубе

47-летний специалист покидает Европу.

Украинский тренер Сергей Ребров, который всего пару дней назад покинул венгерский "Ференцварош", возглавил "Аль-Айн" из ОАЭ.

Детали контракта 47-летнего специалиста с клубом не разглашаются. О назначении украинца "Аль-Айн" сообщил в Twitter.

Ребров возглавлял "Ференцварош" с лета 2018 года. Под руководством тренера команда выиграла три Чемпионата страны и впервые за долгие годы пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее украинец также возглавлял киевское " Динамо ", с которым за три года выиграл пять трофеев.

", с которым за три года выиграл пять трофеев. В минувшем сезоне "Аль-Айн" занял шестое место в Чемпионате ОАЭ. Команда не пробилась в азиатские клубные турниры.

Как сообщал ранее ТСН, Ребров прокомментировал слухи о своем возможном переезде в ОАЭ.

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