Неожиданное возвращение: Петраков экстренно довызвал двух вратарей в сборную Украины

Неожиданное возвращение: Петраков экстренно довызвал двух вратарей в сборную Украины

Андрей Пятов объявил о завершении карьеры после Евро-2020, но получил вызов на сентябрьский сбор.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал на сентябрьский сбор "сине-желтых" голкиперов Андрея Пятова ("Шахтер") и Дмитрия Ризныка ("Ворскла").

Как сообщает официальный сайт УАФ, изменения в расширенном списке игроков национальной команды вызваны травмами, которые получили основные вратари "Динамо" и "Шахтера" Георгий Бущан и Анатолий Трубин соответственно.

Вызов Пятова на сентябрьский сбор является неожиданностью, поскольку 37-летний вратарь объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2020.

22-летний Ризнык неоднократно принимал участие в сборах главной команды, однако пока не выходил в ее составе на поле.

Что касается травм Бущана и Трубина, то динамовец пропустил матч с "Десной" из-за небольшого повреждения и сможет вернуться к тренировкам ориентировочно через 10 дней. А молодой голкипер "горняков", по информации СМИ, выбыл минимум на три месяца из-за разрыва мениска.

Тренвальний сбор национальной команды Украины начнется 29 августа в Киеве.

В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде (8-го числа).

Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1) , после чего дома упустила победу над финнами (1:1) . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1) .

, после чего дома . В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно . К следующим поединкам сборная Украины будет готовиться под руководством Александра Петракова, который сменил на посту наставника национальной команды Андрея Шевченко.

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