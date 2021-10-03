Неожиданность от Луческу: "Динамо" и "Шахтер" назвали стартовые составы на супербитву лидеров УПЛ

Неожиданность от Луческу: "Динамо" и "Шахтер" назвали стартовые составы на супербитву лидеров УПЛ

Бразильский новичок киевлян Витиньо выйдет на поле с первых минут.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" объявили составы на матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, который сегодня, 3 октября, состоится в столичном "Олимпийском".

Отметим, что наставник "бело-синие" Мирча Луческу удивил своим выбором, выпустив со старта бразильского новичка Витиньо.

"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - де Пена, Цыганков - Витиньо.

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Леднев, Андриевский, Гармаш, Антюх, Шкурин, Супряга.

"Шахтер": Пятов - Матвиенко, Марлон, Кривцов, Додо - Степаненко, Майкон - Соломон, Патрик, Марлос - Педриньо.

Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19:30. Прямую трансляцию смотрите на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

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После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.

"Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб крупно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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