Неожиданный камбек: "Динамо" в ярком матче пробилось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 9 августа, состоялся второй матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом".

Киевское "Динамо" победило во втором поединке квалификации Лиги чемпионов австрийский "Штурм". Поединок завершился со счетом 1:2 .

Счет матча открыл на 27-й минуте Расмус Гейлунд. Он получил мяч в штрафной "Динамо" и пробил в дальний угол ворот Георгия Бущана. Больше в основное время команды не забивали и игра перешла в эстра-таймы.

Сравнить счет "бело-синим" удалось только на 97-й минуте. Константин Вивчаренко нашел свободную зону в штрафной площадке и замкнул искусный прострел, точным ударом низом направив мяч по центру ворот.

Соперник заканчивал матч в меньшинстве. На 106-й минуте Манприт Саркария грубо сыграл против соперника и арбитр показал ему вторую желтую карточку.

Во втором эстра-тайме Виктор Цыганков удвоил преимущество "киевлян", завершив отличную атаку своей команды. Владислав Ванат отдал на Виталия Буяльского, он мог забивать и сам, получив передачу в центре штрафной, но отдал левее на Цыганкова, который в одно касание пробил мимо вратаря.

Благодаря победе в двух поединках команда Мирчи Луческу пробилась в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что "Динамо" уже узнало соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По результатам жеребьевки "бело-синие" встретятся с португальской "Бенфикой", победившей датский "Митьюлланд".

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