Неожиданный лидер группы: "Милан" потерял очки в стартовом матче Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Зальцбург" принимал "Милан".

"Милан" сыграл вничью с "Зальцбургом" в выездном матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:1 .

На 28-й минуте матча хозяева открыли счет – отличился Ноа Окафор. Однако к концу первого тайма итальянцам удалось забить ответный гол. На 40-й минуте забил Алексис Салемакерс, которому ассистировал Рафаэль Леау. Больше команды не забивали.

В группе Е лидирует "Динамо" Загреб, которое сенсационно победило лондонский "Челси". "Милан и "Зальцбург" имеют по 1 очку.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Зальцбург" отправится в гости в "Челси", а "Милан" будет принимать загребское "Динамо"

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