Неожиданный результат во Львове: "Александрия" не смогла обыграть одного из аутсайдеров УПЛ

Неожиданный результат во Львове: "Александрия" не смогла обыграть одного из аутсайдеров УПЛ

Поединок получился непростым для фаворита.

"Львов" и "Александрия" не смогли определить победителя в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов" завершилась вничью со счетом 1:1.

Хозяева могли выйти вперед уже на 14-й минуте, однако Альварес Таварес не реализовал пенальти - его удар отразил Олег Билык.

Лучше своим моментом воспользовался другой бразилец в составе "Львова" - Ренан Оливейра. В компенсированное к первому тайму время он идеально исполнил штрафной удар.

upl.ua

Гости отыгрались уже после перерыва. Это Клаудио Пауль Спинелли вписал свое имя на табло на 53-й минуте после паса Максима Третьякова.

Но вырвать победу "Александрии", которая считалась фаворитом поединка, не удалось. Более того, хозяева куда чаще тревожили вратаря соперника, нежели в игру вступал их голкипер.

"Львов" набрал второе очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" с 7 баллами идет 6-й.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Львов" 23 августа примет "Ингулец", а "Александрия" днем ранее на выезде встретится с "Колосом".

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