Неожиданный трансфер: бывший лидер "Зари" перебрался к конкуренту в УПЛ

Владлен Юрченко будет выступать за черниговскую "Десну".

Украинский атакующий полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской "Десны".

Об этом северяне сообщили на своем официальном сайте. Условия соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются.

С 2019 года Юрченко выступал в составе луганской "Зари", с которой два сезона подряд завоевал бронзовые медали УПЛ. Летом игрок покинул команду Виктора Скрипника свободным агентом. За время в луганском клубе Юрченко провел 68 матчей, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

Владлен Юрченко — игрок ФК Десна! 27-ми летний полузащитник Юрченко стал игроком черниговской "Десны". В ходе ... Опубликовано ФК Десна четверг, 30 сентября 2021

После 9 туров "Десна" с 16 очками занимает шестое место в УПЛ.

В 10-м туре черниговцы 3 октября на выезде сыграют против "Зари". Так что дебют Юрченко за "Десну" может прийтись именно на дуэль с его бывшим клубом.

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