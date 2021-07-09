Неожиданный трансфер: "Динамо" арендовало футболиста московского ЦСКА

Белорусский форвард Илья Шкурин присоединился к киевскому клубу.

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о переходе нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.

21-летний форвард будет выступать за "бело-синих" на правах аренды до конца сезона-2021/22. Также у киевского клуба будет право выкупить футболиста.

В субботу, 10 июля, Шкурин отправится с "Динамо" на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Ранее Шкурин играл в Беларуси за "Витебск" и "Энергетик-БГУ", а в январе 2020 года перешел в московский ЦСКА. В прошлом сезоне он сыграл за российский клуб 9 матчей и забил 3 гола.

Также на счету новичка "Динамо" 1 гол в 6 матчах за сборную Беларуси U-21. Он вызывался в национальную сборную своей страны, но отказался приезжать в Беларусь до тех пор, пока действует режим Александра Лукашенко.

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Динамо" объявило о первом летнем трансфере. Новичком киевлян стал 23-летний фланговый форвард Денис Антюх.

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