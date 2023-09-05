Неожиданный трансфер: капитан "Динамо" Сидорчук официально перешел в европейский клуб

Капитан киевского "Динамо"Сергей Сидорчук стал игроком бельгийского "Вестерло".

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

Также переход 32-летнего украинского полузащитника подтвердила пресс-служба "Вестерло". Контракт Сидорчука с командой чемпионата Бельгии рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается.

Сидорчук выступал за "Динамо" с 2013 года, когда перебрался к киевлянам из запорожского "Металлурга". С тех пор он сыграл 327 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, забил 21 гол.

Вместе с киевским клубом Сидорчук выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны.

Свой уход из "Динамо" Сергей прокомментировал в Instagram, трогательно попрощавшись с динамовской семьей.

"Киев – это мы. Киев – это часть моей жизни. И теперь я вынужден говорить о нем в прошлом времени. В 2012 году я пришел в легендарный клуб "Динамо". Осуществилась мечта простого парня из Запорожья. В 2013 году дебютировал за "бело-синих". Началась моя динамовская история.

В 2015 году дебютировал в Лиге чемпионов. Незабываемые эмоции, еще и победили тогда. Просто сказка. В 2017 году стал капитаном команды. Статус, который стал большой ответственностью. Были трофеи, победы, поражения. Разное было. Кажется, мы прошли вместе через все. Достойно прошли. Я имел честь работать с лучшими тренерами и играть с талантливыми футболистами. Очень горжусь этим.

За все годы в клубе я не считал нормой расслабляться или принимать как должное свое пребывание в лучшем клубе страны. Мне постоянно хотелось доказывать, что я имею право быть здесь, быть частью легенды, быть в бело-синей семье.

И я делал для этого все возможное и невозможное и сознательно посвятил 11 лет жизни команде, которую люблю. Этот жизненный этап очень ценен для меня. И я иду с этим опытом дальше. И спасибо всем за него. Тренерам, коллегам по команде, каждому работнику клуба. Вы лучшие. Вы в сердце навсегда. Спасибо", – написал Сидорчук.

После шести стартовых туров "Вестерло" идет на предпоследней позиции чемпионата Бельгии, имея всего одно очко в своем активе.

Следующий матч новая команда Сидорчука проведет 15 сентября против "Антверпена", который является соперником донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

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