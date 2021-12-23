Неожиданный выбор: бывший главный тренер сборной Украины возглавил любительский клуб

Ковалец вернулся к тренерской работе.

53-летний украинский специалист Сергей Ковалец стал главным тренером "Полесья" (Ставки), выступающим в чемпионате Житомирской области.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб не раскрыл сроки контракта со специалистом.

Во главе "Полесья" Ковалец сменил Жилмара, под руководством которого команда стала чемпионом Житомирской области и вышла в финал Кубка Житомирской области.

Ранее специалист тренировал "Львов", "Александрию", "Оболонь", запорожский "Металлург, молодежную сборную Украины, словацкий "Татран" и литовский "Тракай".

Последним местом работы Ковальца был "Черноморец", который он оставил в феврале. С одесским клубом он проработал девять месяцев.

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