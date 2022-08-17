Неожиданный выбор: Ломаченко узнал имя своего следующего соперника

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вскоре вернется на боксерский ринг. СМИ сообщают, что его следующим оппонентом станет представитель США Джамейн Ортис.

Стал известен соперник украинского боксера Василия Ломаченко в следующем бою.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, 34-летний украинец выйдет в ринг против американца Джамейна Ортиса.

Ожидается, что поединок между Ломаченко и Ортисом состоится в октябре этого года. Он должен стать главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank.

Добавим, что Василий уже покинул территориальную оборону, где находился с начала войны с российскими оккупантами, и прибыл в США для подготовки к следующему бою.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) в 17 поединках.

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