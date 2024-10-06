Неожиданный выбор: Ребров довызвал еще двух игроков в сборную Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров произвел очередные изменения в списке футболистов, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций-2024/25 против Грузии и Чехии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из-за травм полузащитников "Динамо" Владимира Бражко и Александра Пихаленка вместо них в лагерь "сине-желтых" вызвали хавбека киевлян Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из "Александрии" Ивана Калюжного.

Отметим, что Буяльский был переведен из резервного списка в основной. А вот Калюжного даже не было среди "резервистов" сборной – его впервые вызвали в национальную команду.

Ранее сообщалось, что в сборную Украины также вызвали Андрея Ярмоленко и Александра Сватка, которые заменят травмированных Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко.

Обновленный состав сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ( Ласк Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Артем Бондаренко, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

В октябре сборная Украины проведет два номинально домашних матча Лиги наций. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве сыграют против Чехии.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 подопечные Реброва соревнуются в группе В1 против Чехии, Албании и Грузии.

В стартовых матчах турнира украинцы потерпели поражение от Албании (1:2) и Чехии (2:3). После двух туров сборная Украины занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Лидирует с 6 очками Грузия, Албания и Чехия имеют в своем активе по 3 балла.

Читайте также:

Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Умер бывший футболист и тренер, экс-президент ФФУ Анатолий Коньков