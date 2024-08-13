Неожиданный вылет клуба УПЛ: результаты матчей второго предварительного этапа Кубка Украины по футболу

Поединки состоялись с 11 по 13 августа.

11-13 августа были сыграны матчи второго предварительного этапа Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

На этой стадии сыграли 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста "Турнира четырех" за право сыграть в УПЛ вместо "Днепра-1" – "Левый Берег" и "Минай".

Главной неожиданностью стал вылет "Левого Берега", который в этом сезоне дебютировал в элитном дивизоне чемпионата Украины, от перволиговой "Кудровки".

Кубок Украины по футболу-2024/25: результаты матчей второго предварительного этапа

11 августа

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) – "Металлист" (Харьков) – 3:1

12 августа

"Пробий" (Городенка) – "Куликов" (Куликов) – 2:2 (пен. 4:3)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Полтава" (Полтава) – 5:3 (д.ч.)

"Чернигов" (Чернигов) – " Виктория" (Сумы) – 0:1

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – " Буковина" (Черновцы) – 0:1

"Подолье" (Хмельницкий) – ЮКСА (Тарасовка) – 0:1

"Скала 1911" (Стрый) – "Минай" (Минай) – 1:3

13 августа

"Кудровка" (Кудровка) – Левый Берег (Киев) – 3:2

"Олимпия" (Савинцы) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) – 4:2

В третьем предварительном этапе Кубка Украины примут участие 16 команд – 9 победителей второго предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата матчей – 21 августа.

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам. Выборов свой 14-й Кубок Украины, "Шахтер" обошел "Динамо", которое завоевывало этот трофей 13 раз.

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