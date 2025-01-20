Непобедимая: Свитолина продлила успешную серию против россиянок после начала полномасштабной войны

С 24 февраля 2022 года Элина выиграла все девять матчей против теннисисток из страны-агрессора.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) вышла в четвертьфинал Australian Open-2025.

В 1/8 финала 30-летняя уроженка Одессы обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Веронику Кудерметову (№75 WTA) со счетом 6:4, 6:1.

Для Элины это уже 9-я победа над теннисистками из страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. За это время Свитолина не проиграла соперницам с паспортом РФ ни одного матча.

Все результаты матчей Светолиной против россиянок после 24 февраля 2022 года

1/16 финала, Монтеррей, март 2022: Анастасия Потапова – 6:2, 6:1

Четвертьфинал, Страсбург, май 2023: Варвара Грачева – 6:3, 6:4

Финал, Страсбург, май 2023: Анна Блинкова – 6:2, 6:3

1/16 финала, Roland Garros, июнь 2023: Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5

1/8 финала, Roland Garros, июнь 2023: Дарья Касаткина – 6:4, 7:6

1/8 финала, Вашингтон, август, 2023: Дарья Касаткина – 6:2, 6:2

1/32 финала, US Open, август 2023: Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

1/16 финала, Рим, май 2024: Анна Калинская – 6:3, 6:3

1/8 финала, Australian Open, январь 2025: Вероника Кудерметова – 6:4, 6:1

Элина в двенадцатый раз сыграет в четвертьфинале турниров серии Grand Slam. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), дважды на US Open (2019, 2021) и три раза на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За выход в дебютный полуфинал австралийского мэйджора Свитолина посоревнуется против американки Мэдисон Киз (№14 WTA), которая в 1/8 финала выбила Елену Рыбакину (№7 WTA) из Казахстана – 6:3, 1:6, 6:3.

Свитолина – единственная украинка, которая продолжает выступления в одиночном разряде Australian Open-2025. Ранее первый раунд соревнований не смогли преодолеть Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. А Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли в третьем круге.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Читайте также:

Костюк в трехчасовом матче вышел в четвертьфинал парного турнира Australian Open-2025

Ястремская проиграла седьмой ракетке мира и покинула Australian Open-2025

Костюк в напряженном матче потерпела поражение в третьем круге Australian Open-2025