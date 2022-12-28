Непобедимого американца арестовали за 11 дней до боя: что произошло

Непобежденный американский боксер Джервонт Дэвис, владеющий поясом чемпиона WBA World в легком весе, был арестован накануне его поединка.

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что это произошло в ночь на вторник, 27 декабря, в округе Бровард (штат Флорида).

В настоящее время Джервонта находится под стражей. 28-летний боксер обвиняется в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.

Отметим, что в ночь на 8 января Дэвис должен провести бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Эктором Луисом Гарсией, который для этого поединка поднялся в легкий дивизион. Теперь неизвестно, состоится ли поединок.

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