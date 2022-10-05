Непобедимые: "Бавария" побила исторический рекорд "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений на групповой стадии турнира.

Мюнхенская "Бавария" отметилась уникальным достижением в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории" Пльзень.

Поединок завершился разгромной домашней победой немецкого гранда со счетом 5:0 .

Тем самым "Бавария" побила рекорд главного клубного турнира Европы по продолжительности беспроигрышной серии на групповой стадии. Мюнхенцы не проигрывают в группе ЛЧ уже 31 матч - 28 побед и 3 ничьих.

Новый #UCL record for Bayern!



Unbeaten в своей последней 31 группе этапов матчей (W28, D3) pic.twitter.com/E6j40DpKEO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2022

По этому показателю "Бавария" превзошла действующего триумфатора турнира - "Реал". Серия мадридцев без поражений держалась с 2012-го по 2017 год и насчитывала 30 матчей.

В последний раз мюнхенский коллектив проигрывал на групповом этапе ЛЧ еще пять лет назад. В сентябре 2017 года баварцы уступили французскому ПСЖ со счетом 0:3.

Кроме того, мюнхенцы выиграли 10-й матч на групповом этапе Лиги чемпионов и установили еще один рекорд турнира. Раньше это не удавалось ни одному клубу в истории.

Напомним, в другом матче группы C миланский "Интер" дома победил каталонскую "Барселону" - 1:0.

После трех сыгранных туров "Бавария" возглавляет группу С с 9 очками. "Интер"(6) - второй. "Барселона" (3) - третья, а "Виктория" Пльзень (0) - последняя.

В следующем туре 12 октября "Барселона" будет принимать "Интер", а "Бавария" отправится в гости к "Виктории".

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