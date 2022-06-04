Непобедимые: сборная Украины по волейболу выиграла все матчи группового этапа Золотой Евролиги

Непобедимые: сборная Украины по волейболу выиграла все матчи группового этапа Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу провела заключительный поединок группового раунда Золотой Евролиги-2022.

"Сине-желтые" во второй раз за два дня обыграли команду Дании. Как и в предыдущем матче, для победы команде Угиса Крастиньша понадобилось пять сетов.

Итоговый счет встречи - 20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15.

Таким образом, украинцы завершили групповой этап Золотой Евролиги на первом месте с шестью победами в шести поединках.

Перед двумя триумфами над Данией "сине-желтые" дважды победили Хорватию (3:1, 3:1) и Испанию (3:1, 3:0).

Еще до последнего тура украинские волейболисты досрочно вышли в Финал четырех Золотой Евролиги-2022.

Отметим, что украинская сборная во второй раз сыграет в Финале четырех Золотой Евролиги. В прошлом году украинцы дошли до финала, где в борьбе за "золото" проиграли Турции.

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