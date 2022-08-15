Непобедимые: украинский дуэт завоевал седьмое "золото" Чемпионата Европы по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию в седьмой раз выиграла медаль высшего достоинства на континентальном первенстве в Риме.

На этот раз "золото" выиграли – Марина и Владислава Алексеевы. Девушки стали в последний соревновательный день чемпионками Европы в технической программе среди женских дуэтов.

Отметим, что к своему заключительному выступлению в паре на этом чемпионате сестры подходили в статусе чемпионок Европы в произвольной программе и двукратных вице-чемпионок мира в дуэте.

Соревнования в техническом дуэте проходили без квалификации, так что в финале приняли участие 19 пар. Украинки выполнили программу на 92.8538 балла , опередив свой финальный результат на чемпионате мира (91.8617). Эта оценка стала самой высокой и принесла Марине и Владиславе уже второе "золото" в дуэте за карьеру.

Как и в произвольной программе, второе место заняли австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри, а "бронзу" завоевали итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро.

Таким образом, Украина остается непобедимой в женских дисциплинах артистического плавания на водном Евро.

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