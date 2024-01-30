Непобедимый Беринчик проведет бой за вакантный титул WBO: кто станет соперником украинца

Денис Беринчик будет биться за один из главных чемпионских поясов против мексиканца Эммануэля Наваррете.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и обладателем титула WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.

Как сообщается на официальном сайте организации, на кону в поединке между украинцем и мексиканцем будет стоять вакантный титул WBO в легком весе.

Стороны получили 15 дней, чтобы договориться о дате и условиях проведения боя. Если этого не случится, то пройдут промоутерские торги, на которых будет разыграно право организации поединка. Минимальная ставка составляет 150 тысяч долларов.

Для Дениса это будет первый в карьере бой за один из четырех главных чемпионских поясов мирового бокса. На счету 35-летнего украинца 18 побед (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге.

В своем последнем бою Беринчик в конце августа прошлого года в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа единогласным решением судей победил шведа Энтони Игита и в восьмой раз защитил титул WBO International в легком весе, которым владеет с 2018 года.

29-летний Наваррете в ноябре 2023-го завершил вничью поединок с бразильцем Робсоном Консейсао и сохранил титул WBO во втором полулегком весе. В послужном списке мексиканца 40 поединков: 38 побед (31 – нокаутом), одно поражение и ничья.

Эммануэль становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

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