Непобедимый британец жестко нокаутировал экс-чемпиона мира и вызвал на бой Усика (видео)

В ночь на 25 сентября британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за пояс временного чемпиона WBO.

Поединок между Джойсом и Паркером прошел в Манчестере. 37-летний британец одолел своего на семь лет младшего оппонента зрелищным нокаутом.

Развязка боя наступила в одиннадцатом раунде. Джойс попал в голову Паркера мощным левым хуком, после чего новозеландец упал возле канатов и уже не смог подняться, пока рефери досчитал до десяти.

Видео нокаута

Благодаря этому успеху Джойс стал официальным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет Александр Усик. После своей победы над Паркером британский боксер выразил желание провести бой с украинским чемпионом.

"Усик, я "very feel" (известная фраза самого Александра - прим.). Давай сделаем это", - заявил Джойс.

Для Джойса победа над новозеландцем стала 15-й (14 - нокаутом) в 15 поединках на профессиональном ринге.

Паркер проиграл в третий раз в карьере, и впервые - нокаутом. Ранее он судейским решением уступал Энтони Джошуа (потерял пояс WBO в супертяжелом весе) и Диллиану Уайту.

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