Непобедимый британец жестко нокаутировал экс-чемпиона мира и вызвал на бой Усика (видео)

В ночь на 25 сентября британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за пояс временного чемпиона WBO.
Поединок между Джойсом и Паркером прошел в Манчестере. 37-летний британец одолел своего на семь лет младшего оппонента зрелищным нокаутом.
Развязка боя наступила в одиннадцатом раунде. Джойс попал в голову Паркера мощным левым хуком, после чего новозеландец упал возле канатов и уже не смог подняться, пока рефери досчитал до десяти.
Видео нокаута
Joe Joyce with filthy left hook #Boxing #JoyceParker pic.twitter.com/dtkxGCgQfI— bjpenndotcom (@bjpenndotcom) September 24, 2022
Благодаря этому успеху Джойс стал официальным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, которым владеет Александр Усик. После своей победы над Паркером британский боксер выразил желание провести бой с украинским чемпионом.
"Усик, я "very feel" (известная фраза самого Александра - прим.). Давай сделаем это", - заявил Джойс.
- Для Джойса победа над новозеландцем стала 15-й (14 - нокаутом) в 15 поединках на профессиональном ринге.
- Паркер проиграл в третий раз в карьере, и впервые - нокаутом. Ранее он судейским решением уступал Энтони Джошуа (потерял пояс WBO в супертяжелом весе) и Диллиану Уайту.
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