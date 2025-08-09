- Дата публикации
Непобедимый друг Усика узнал дату своего следующего боя и имя соперника
Даниель Лапин вернется в ринг уже этой осенью.
Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниель Лапин узнал, когда и против кого проведет свой следующий поединок.
Как сообщает Ready to Fight, 28-летний украинец выйдет в ринг против Троя Джонса.
Бой состоится 1 ноября в Манчестере в андеркарде вечера бокса Джошуа Буатси – Зак Паркер.
На кону будут стоять титулы IBF International, WBA Continental и WBO International.
В предыдущем бою Лапин в андеркарде реванша между своим близким другом Александром Усиком и Даниелем Дюбуа раздельным решением судей победил британца Льюиса Эдмондсона.
Лапин остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 12 побед (4 – нокаутом) в 12 поединках.
На счету Джонса 12 побед (6 – нокаутом) и одно поражение.
