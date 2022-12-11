Непобедимый Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина и защитил чемпионский пояс (видео)

Представителю страны-террориста изрядно досталось от легенды мирового бокса.
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд успешно защитил свой титул в бою против россиянина Давида Аванесяна. 35-летний американец нокаутом победил спортсмена страны-агрессора.
Этот поединок стал главным событием вечера бокса в Омахе (США). Кроуфорд досрочно завершил бой в шестом раунде.
Американец потряс 34-летнего россиянина левым апперкотом, после чего сразу же пробил правый боковой. Аванесян мгновенно распластался на канвасе, откуда не мог подняться около пяти минут.
Terence Crawford's шесть килограммов KO of David Avanesyan— IFL TV (@IFLTV) December 11, 2022
Who next for Bud then? #CrawfordAvanesyan #Boxing #Knockout pic.twitter.com/YgwuKMUBhK
С другого ракурса нокаут выглядит еще более эффектно.
Explosive KO от Terence Crawford, который получил его welterweight title in Round 6 vs. David Avanesyan. Story by @Ben_Baby. : @BLKPRIMEB0XING #CrawfordAvanesyan https://t.co/bFt1IE5NkT pic.twitter.com/4AOZ6KQH1h— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 11, 2022
Для Кроуфорда эта победа стала 39-й в карьере (30 – нокаутом). Он ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Завоевав титул WBO в 2018 году, американец шесть раз успешно защитил свой пояс.
Напомним, весной этого года Кроуфорд записал видео в поддержку украинцев, которые противостоят российским оккупантам.
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