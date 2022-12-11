Непобедимый Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина и защитил чемпионский пояс (видео)

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд успешно защитил свой титул в бою против россиянина Давида Аванесяна. 35-летний американец нокаутом победил спортсмена страны-агрессора.

Этот поединок стал главным событием вечера бокса в Омахе (США). Кроуфорд досрочно завершил бой в шестом раунде.

Американец потряс 34-летнего россиянина левым апперкотом, после чего сразу же пробил правый боковой. Аванесян мгновенно распластался на канвасе, откуда не мог подняться около пяти минут.

С другого ракурса нокаут выглядит еще более эффектно.

Explosive KO от Terence Crawford, который получил его welterweight title in Round 6 vs. David Avanesyan. Story by @Ben_Baby. : @BLKPRIMEB0XING #CrawfordAvanesyan https://t.co/bFt1IE5NkT pic.twitter.com/4AOZ6KQH1h — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 11, 2022

Для Кроуфорда эта победа стала 39-й в карьере (30 – нокаутом). Он ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Завоевав титул WBO в 2018 году, американец шесть раз успешно защитил свой пояс.

Напомним, весной этого года Кроуфорд записал видео в поддержку украинцев, которые противостоят российским оккупантам.

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