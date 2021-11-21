Непобедимый Кроуфорд эффектно нокаутировал соперника и защитил чемпионский пояс (видео)

После поражения Шон Портер объявил о завершении карьеры.
Знаменитый Теренс Кроуфорд успешно провел защиту титула WBO в полусреднем весе. В ночь на 21 ноября 34-летний американский боксер техническим нокаутом победил своего соотечественника Шона Портера.
Поединок проходил на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе. На старте боя боксеры обменивались обоюдными ударами, но после экватора схватки Кроуфорд завладел явной инициативой и в десятом раунде дважды отправил соперника в нокдаун.
После этого угол Портера решил остановить избиение своего подопечного - рефери зафиксировал победу Кроуфорда техническим нокаутом.
Первый нокдаун от Кроуфорда
HERE COMES BUD. @terencecrawford drops shawn porter in r10 #crawfordporter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/9lYpNJMlUD— Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021
Второй нокдаун от Кроуфорда
The ending. #CrawfordPorter pic.twitter.com/gGQYbdVOLi— b0xingfan (@b0xingfan) November 21, 2021
Видеообзор поединка
- Кроуфорд, завоевав титул WBO в 2018 году, провел уже пятую успешную защиту. Он остается непобедимым на профессиональном ринге: на его счету 38 выигранных боев (29 - нокаутом) и ни одного поражения.
- Портер после поражения от Кроуфорда объявил о завершении карьеры. В послужном списке бывшего чемпиона мира в полусреднем весе 31 победа (17 - нокаутом), 4 поражения и одна ничья.
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