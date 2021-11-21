Непобедимый Кроуфорд эффектно нокаутировал соперника и защитил чемпионский пояс (видео)

После поражения Шон Портер объявил о завершении карьеры.

Знаменитый Теренс Кроуфорд успешно провел защиту титула WBO в полусреднем весе. В ночь на 21 ноября 34-летний американский боксер техническим нокаутом победил своего соотечественника Шона Портера.

Поединок проходил на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе. На старте боя боксеры обменивались обоюдными ударами, но после экватора схватки Кроуфорд завладел явной инициативой и в десятом раунде дважды отправил соперника в нокдаун.

После этого угол Портера решил остановить избиение своего подопечного - рефери зафиксировал победу Кроуфорда техническим нокаутом.

Первый нокдаун от Кроуфорда

Второй нокдаун от Кроуфорда

Видеообзор поединка

Кроуфорд, завоевав титул WBO в 2018 году, провел уже пятую успешную защиту. Он остается непобедимым на профессиональном ринге: на его счету 38 выигранных боев (29 - нокаутом) и ни одного поражения.

Портер после поражения от Кроуфорда объявил о завершении карьеры. В послужном списке бывшего чемпиона мира в полусреднем весе 31 победа (17 - нокаутом), 4 поражения и одна ничья.

Читайте также:

Непобедимый украинец Далакян нокаутировал соперника и в пятый раз защитил чемпионский титул (видео)

Три нокдауна за два раунда: непобедимый американец уничтожил соперника в чемпионском бою (видео)

Американка отправила соперницу в стоячий нокаут и завоевала два чемпионских пояса (видео)

Чемпиона мира по боксу брутально "вырубили" на третьей секунде раунда: видео эффектного нокаута