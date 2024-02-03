Непобедимый претендент на пояс IBF выразил готовность заменить Фьюри в поединке с Усиком

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович заявил о желании выйти в ринг против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика после того, как бой украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри был отложен не неопределенный срок.

Хорватский боксер готов заменить "Цыганского короля", который получил травму во время спарринга. Хргович хочет сразиться с Усиком уже 17 февраля – именно на эту дату в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) был запланирован поединок украинца против Фьюри.

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и биться с Усиком. Давай, Усик, ты должен мне мой обязательный бой. Пора наконец столкнуться со мной", – приводит слова Хрговича журналист ESPN Майк Коппинджер.

Отметим, что ранее промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на срыв боя с Фьюри. Он подтвердил, что в связи с травмой "Цыганского короля" следующим соперником украинского чемпиона может стать Хргович.

В послужном списке 37-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Хрговича 17 побед (14 – нокаутом) в 17 поединках. В своем последнем бою хорват в декабре прошлого года техническим нокаутом в первом раунде победил австралийского ветерана Марка де Мори.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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