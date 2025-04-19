Непобедимый претендент на пояс Усика пригрозил украинцу и назвал его слабость

Агит Кабайел / © Associated Press

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Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел выразил желание провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Немецкий боксер уверен, что сможет создать украинцу большие проблемы.

Он считает, что в этом ему помогут удары по корпусу, которые якобы являются слабым местом Усика.

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"Не знаю, являюсь ли я его худшим ужасом. Но он будет иметь проблемы с моим стилем. Я обязательно затащу его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать.

Усика будет тяжело защищаться от моих ударов по телу, он плохо воспринимает эти удары. Это было видно еще в любителях", – сказал Кабайел для sport.de.

32-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 26 побед (18 – нокаутом) в 26 поединках. В последнем бою немец в феврале этого года нокаутировал китайца Чжана Чжилея.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

Ранее стали известны дата и место потенциального боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Усиком и обладателем титула IBF британцем Даниелем Дюбуа.