Непобедимый супертяжеловес сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Непобедимый немецкий боксер супертяжелого веса Агит Кабайел поделился своим прогнозом на бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

По его мнению, украинец победит британца судейским решением.

"Первые четыре-пять раундов будут очень важными в этом бою. Даниель Дюбуа очень опасен в первых пяти раундах. Но Усик очень умный, с очень хорошим боксерским IQ. Это очень интересный бой, посмотрим в субботу. Мой прогноз – Усик победит по очкам", – сказал Кабайел в интервью BoxNation.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.