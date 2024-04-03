Непобедимый украинец будет биться в андеркарде поединка Усик – Фьюри: известно имя соперника

Даниэль Лапин выйдет в ринг против португальца Октавиу Пудивитра.
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Как сообщили организаторы боксерского вечера в Саудовской Аравии, соперником 26-летнего Лапина станет 34-летний португалец Октавиу Пудивитр.
В своем последнем поединке Лапин в феврале этого года во втором раунде нокаутировал черногорца Альмира Скриели и защитил титул чемпиона мира по версии IBO Continental.
Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 9 побед (3 – нокаутом) в 9 поединках.
Пудивитр последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда досрочно одолел колумбийца Хуана Боаду.
На счету португальского боксера 9 побед (4 – нокаутом) и одно поражение.
Напомним, поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось перенести.
Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
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