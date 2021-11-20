Непобедимый украинец Далакян нокаутировал соперника и в пятый раз защитил чемпионский титул

Непобедимый украинец Далакян нокаутировал соперника и в пятый раз защитил чемпионский титул

Наш соотечественник эффектно победил панамца Луиса Консепсьона.

Украинский боксер Артем Далакян успешно провел защиту титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг). 34-летний украинец техническим нокаутом одолел панамца Луиса Консепсьона.

Поединок состоялся 20 ноября в Киеве. Со старта боя Далакян захватил инициативу и был намного активнее в ринге. В пятом раунде Артем дважды отправил соперника на канвас, однако тот оба раза сумел подняться и противостояние продолжилось.

Тотальное доминирование украинца завершилось тем, что в 9-й трехминутке он снова заставил панамца побывать в нокдауне. На этот раз команда Консепсьона решила, что с их боксера уже достаточно и выбросила белое полотенце.

Далакян в пятый раз защитил свой чемпионский титул. В предыдущем бою, который состоялся в феврале 2020 года, Артем единогласным судейским решением победил венесуэльца Хосбера Переса .

. Украинский чемпион остается непобедимым на профиринге. В активе Далакяна 21 победа (15 - нокаутом) в 21 поединке.

Консепсьон в девятый раз проиграл на профессиональном уровне. Также на его счету 39 побед (28 - нокаутом).

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