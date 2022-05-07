Непобедимый украинец одолел мексиканского соперника техническим нокаутом (видео)

Украинский полулегковажник Арнольд Хегай (18-1-1, 11 КО) досрочно победил мексиканца Рубена Тостадо Гарсию (25-10, 8 КО).

Поединок прошел в немецком Кельне.

Уже во втором раунде Хегай дважды отправил соперника в нокдаун, но сумел подняться и продолжить поединок.

В начале третьего раунда мексиканец пропустил шквал ударов, после чего рефери остановил сражение, зафиксировав технический нокаут.

AND IT'S OVER JUST LIKE THAT!



Khegai stops Tostado in early seconds of RD3! #Probellum pic.twitter.com/vb8pb31Ce2 — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Добавим, что в декабре 2021 года Арнольд Хегай возобновил карьеру после двухлетней паузы, одолев аргентинца Висенте Родригеса (39-9-1, 21 КО) по единогласному решению судей.

Напомним, что чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на заявление Владимира Кличко, в котором украинец настаивал на отстранении боксера страны-агрессорки от поединка против мексиканца Сауля Альвареса.

Читайте также:

Украинец Кохан завоевал "серебро" на Золотом туре

Разделили пьедестал почета: две украинские легкоатлетки завоевали медали на турнире в Кении

Украинец Домбровский завоевал два "золота" на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике