Непобедимый украинец узнал своего соперника в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Даниэль Лапин будет биться за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Стало известно, с кем украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает Telegram-канал LuckyPunch, 27-летний украинец сойдется в ринге с непобежденным французом Диланом Колином (14-0, 4 КО).

На кону 10-раундового поединка будут стоять два титула: IBF Intercontinental и WBA Continental.

В своем предыдущем бою Лапин в мае этого года в андеркарде первого поединка Усик – Фьюри в первом раунде нокаутировал португальца Октавиу Пудивитра, завоевав вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 10 побед (4 – нокаутом) в 10 поединках.

Отметим, что Лапин будет не единственным украинцем, который будет боксировать в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Ранее сообщалось, что 29-летний уроженец Винницы Сергей Богачук выйдет в ринг против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Также в андеркарде реванша Усик-Фьюри должен был защищать свой титул WBO в легком весе Денис Беринчик, но его поединок с британцем Джозефом Кординой не удалось организовать, а для украинца уже нашли другого соперника. Дату и место боя объявят позже.

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