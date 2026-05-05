Непобедимый украинец будет биться в андеркарде поединка Усик — Верховен

Даниэль Лапин / © Associated Press

Реклама

Украинский обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном.

28-летний Лапин сойдется в ринге с французом Бенджамином Мендесом Тани, сообщается на странице DAZN Boxing в Instagram.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 13 побед (5 — нокаутом) в 13 поединках.

Реклама

Свой предыдущий бой Лапин провел 21 марта в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions. Тогда Даниэль в первом раунде нокаутировал латвийца Кристапса Бульмейстера.

На счету Бенджамина Мендеса Тани 9 побед (2 — нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.

Вечер бокса Усик — Верховен состоится 23 мая в египетском городе Гиза. В главном поединке на кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Усик впервые в карьере будет биться не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств — кикбоксинга. Верховена считают одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен.

Реклама

Ранее сообщалось, что Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.

Новости партнеров