Непобедимый украинский боксер, который является "наследником" Кличко, узнал, с кем и когда проведет следующий бой

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Вихрист узнал имя следующего оппонента, и когда именно с ним состоится поединок.

Так, соперником 30-летнего украинца станет 45-летний босниец Аднан Редзович.

Бой между Вихристом и Редзовичем состоится в немецком городе Гамбург, 13 августа. Он состоится в формате восьми раундов. Также в рамках вечера бокса еще один украинец Игорь Шевадзуцкий будет боксировать против Кевина Джонсона.

Отметим, что свой последний бой Вихрист провел в ночь на 2 января, когда победил техническим нокаутом во втором раунде представителя Грузии — Яго Киладзе.

Для Вихриста победа над Киладзе стала 9-й на профессиональном ринге (7 — нокаутом) в 9 поединках;

Редзович, в свою очередь, имеет 22 победы и 6 поражений на профессиональном ринге.

Вихрист не смог провести последний запланированный бой 28 мая против немца Тони Теса из-за повреждений. Украинец травмировался во время одной из тренировок.

Добавим, что Вихриста болельщики называют "наследников" братьев Кличко.

Читайте также:

"Готов закрыть рот этому парню": непобедимый украинец ответил своему последнему сопернику

"Начал работать в усиленном режиме": непобедимый украинец, находившийся в терробороне, готовится к следующему бою

"Второй шанс": в Сети появилось эффектное промо в уличном стиле к бою-реваншу между Усиком и Джошуа (видео)