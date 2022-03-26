Непобедимый украинский боксер нокаутировал "Ахиллеса" и собрал средства для родины

Непобедимый украинский боксер нокаутировал "Ахиллеса" и собрал средства для родины

Захожий организовал благотворительный поединок.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Александр Захожий (17-0, 13 КО) победил Евгениоса Лазаридиса (17-4, 11 КО) из Греции нокаутом в первом раунде.

Бой произошел на арене Вестфаленхалле в германском Дортмунде. Он был организован для сбора средств на поддержку Украины.

"Мои промоутеры организовали бой для сбора средств на поддержку Украины. Будет прямая платная трансляция в Европе и Америке", — отметил Захожий.

Отметим, что Александр и его супруга Анастасия с самого начала вторжения России в Украину занимаются волонтерством.

Захожий провел на профи-ринге 17 боев, у всех победил, 13 окончил досрочно.

Лазаридис одержал за карьеру 17 побед при трех поражениях.

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