Непобедимый украинский боксер посетил бойцов ВСУ на одном из самых горячих направлений: фото

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик отправился на восток, чтобы поддержать бойцов Вооруженных сил Украины, защищающих землю от российских оккупантов.

Так, 34-летний Беринчик посетил украинских бойцов в Бахмуте, Донецкая область. Этот город уверенно удерживают ВСУ, однако он регулярно обстреливается захватчиками.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/berinchyk

Фото: instagram.com/berinchyk

Ранее рассказывалось о том, что Беринчик вернется на ринг в октябре и уже активно готовится к поединку.

Поединок должен пройти 22 октября во французском Пон-Сент-Максансе. Соперником Дениса станет француз Иван Менди (47-5-1, 22 KO), владеющий чемпионским поясом Европейского боксерского совета (EBU) в легком весе.

Для 34-летнего Беринчика это будет первое сражение 2022 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Денис вступил в ряды территориальной обороны Киева для защиты нашего государства от российских захватчиков.

В последний раз Беринчик выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.