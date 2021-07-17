Непобедимый украинский боксер при поддержке родной публики защитил чемпионский пояс

Дмитрий Митрофанов решением судей победил нигерийца Рилливана Бабатунде.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов успешно провел защиту титула WBO Oriental в поединке против Рилливана Бабатунде из Нигерии. Их поединок стал главным событием вечера бокса под эгидой K2 Promotions, организованного в Киеве.

Соперники не смогли досрочно завершить бой, пройдя отведенные 10 раундов. По их итогам украинец был объявлен победителем единогласным решением судей - 99:91, 98:92, 99:90.

Дмитрий Митрофанов в зрелищно поединка защитил титул WBO Oriental #proboxingua #mitrofanow # k2promotions # боксукраины Опубликовано Pro Boxing Ukraine субботы, 17 июля 2021

Таким образом, 31-летний Митрофанов победил в 11-й раз на профи-ринге. На его счету 5 выигранных боев нокаутом и ни одного поражения.

Для нигерийца это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 13 побед (8 - нокаутом).

Ранее ТСН Проспорт писал, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг.

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