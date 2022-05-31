Непобедимый украинский боксер продает чемпионский пояс, чтобы помочь юноше из Донбасса

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) выставил на благотворительный аукцион свой чемпионский пояс WBC Asia.

Вырученные средства пойдут на помощь 18-летнему парню из Донецкой области Вячеславу Ялову.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Парень самостоятельно заботится о четырех младших братьях и сестрах. Их мама умерла на его руках от травм, которые получила в результате взрыва снаряда.

Аукцион продлится до 7 июня. Стартовая стоимость лота – 50 000 гривен.

Принять участие в аукционе можно по ссылке.

Напомним, что украинский каратист продал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы собрать деньги для украинских защитников во время войны с российскими оккупантами, но получит обратно свою награду.

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