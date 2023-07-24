Непобедимый украинский боксер проведет чемпионский бой в андеркарде поединка Усик – Дюбуа

Чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов будет биться в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Как сообщила K2 Promotions Ukraine, соперником 33-летнего Митрофанова станет британец Хамза Шираз.

Бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". На кону в поединке будет стоять титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет Шираз.

В послужном списке Митрофанова 13 побед (6 – нокаутом), одна ничья и ни одного поражения на профессиональном ринге. Последний бой Дмитрий провел в апреле этого года, победив венесуэльца Хуана Карлоса Родригеза.

На счету Шираза 17 побед (13 – нокаутом) в 17 поединках.

Напомним, в главном бою вечера бокса во Вроцлаве чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик будет защищать пояса от посягательств британца Даниэля Дюбуа.

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