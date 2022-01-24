Непобедимый украинский боксер узнал дату и место своего следующего боя

Тарас Шелестюк весной подерется в Канаде.

Стало известно, когда вернется на ринг непобедимый украинский боксер первого полусреднего веса Тарас Шелестюк.

Следующий свой бой 36-летний уроженец Макеевки проведет 11 марта в Канаде.

Остальные детали поединка, в том числе и то, кто будет соперником Тараса, пока не сообщаются.

В последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, Шелестюк в 10-м раунде нокаутировал венесуэльца Эрнесто Эспанью. Для украинца это был первый поединок с января 2020 года, когда он победил аргентинца Луиса Верона.

В активе Шелестюка 19 побед (11 - нокаутом) в 19 боях. Он остается непобедимым в профессионалах.

На любительском уровне Тарас является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира 2011 года в весе до 69 кг.

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