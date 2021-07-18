Непобедимый украинский боксер в первом раунде жестко забил аргентинца у канатов (видео)

Федор Черкашин зрелищно нокаутировал опытного Даниэля Бонелли.
Украинский боксер Федор Черкашин одержал эффектную победу над аргентинским ветераном Даниэлем Бонелли. Этот поединок стал главным событием боксерского вечера в городе Сувалки (Польша).
25-летний украинец нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде. На старте боя Черкашин поймал 43-летнего аргентинца встречным ударом, отправив его на канвас.
Бонелли сумел подняться и продолжить поединок, но до конца трехминутки наш соотечественник устроил ему безумную бомбардировку у канатов и рефери был вынужден остановить бой.
Видео нокаута в бою Черкашин - Бонелли
Ngl. That check hook was pretty impressive. He can kill. @GifsBoxing @TimBoxeo @julianisjulius https://t.co/rtB50iyBp9 pic.twitter.com/04XQmn92ej— DaniboGizmo (@DaniboGizmo) July 17, 2021
- Для Черкашина это 18-я победа в 18 боях в профессионалах, 12 поединков он выиграл досрочно.
- Бонелли потерпел девятое поражение в карьере. Также на его счету 24 победы (20 - нокаутом).
Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер Сергей Богачук в первом раунде нокаутировал американца Брэндона Бауэ сверхмощным ударом в печень.