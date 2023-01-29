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Непобедимый украинский боксер в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA (видео)

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Непобедимый украинский боксер в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA (видео)

Фото: union-boxing.com

Артем Далакян единогласным решением судей одолел Давида Хименеса.

Украинский боксер самой легкой весовой категории Артем Далакян победил костариканца Давида Хименеса и защитил чемпионский пояс по версии WBA.

Поединок состоялся в рамках боксерского вечера в Лондоне. Боксеры прошли всю дистанцию по 12 раундам. Первая половина битвы осталась за Далакяном, однако на экваторе сопернику украинца благодаря своим активным действиям в ринге удалось выровнять ситуацию.

По итогам боя судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику: 115-113, 115-113 и 116-112.

Таким образом, 35-летний украинец в шестой раз защитил свой чемпионский титул, который завоевал еще в 2018 году. В предыдущем бою украинец техническим нокаутом победил панамца Луиса Консепсьона в ноябре 2021 года.

  • Далакян остается непобедимым на профиринге. В активе украинского чемпиона 22 победы (15 – нокаутом) в 22 поединках.
  • Хименес проиграл впервые в своей карьере. Также на счету костариканца 12 побед (9 – нокаутом).

Напомним, ранее сообщалось, что Далакян в случае победы над Хименесом подпишет контракт с компанией Queensberry Promotions, возглавляемой известным промоутером Фрэнком Уорреном.

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Просмотры
3960
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